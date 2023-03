Pritzker-prijs, de "Nobelprijs voor architectuur", is voor Brit David Chipperfield

Andere grote projecten van zijn hand zijn het BBC-gebouw in Glasgow in Schotland, een museum gewijd aan beeldhouwster Barbara Hepworth in Wakefield in Engeland, de restauratie van de Procuratie Vecchie aan het San Marcoplein in Venetië of een kapel en bezoekerscentrum in Hyogo, Japan. Binnenkort begint hij aan de renovatie van het nationaal archeologisch museum van Athene.

In ons land tekende Chipperfield enkele woontorens op het Eilandje in Antwerpen. Zijn bureau is ook betrokken bij de renovatie van het Grand Hotel in Nieuwpoort. Een overzicht van de realisaties van Chipperfield vind je hier.