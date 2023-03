IOK en Kempense gemeenten willen meer "tuinstraten" en stimuleren bewoners om voortuinen en opritten te ontharden

"Dat heeft een aantal voordelen", zegt IOK-voorzitter Johan Leysen. "Om te beginnen kan water beter infiltreren in de grond en dat gaat droogte tegen. Ten tweede heeft ontharden in stadscentra en woonkernen een verkoelend effect. Ook wateroverlast wordt dikwijls veroorzaakt door te veel verharding. Dat is dus al een derde voordeel, als we dat tegen kunnen gaan. Een groene straat ziet er ook mooier uit. Tot slot roepen we mensen op om hun straat samen met de buren aan te pakken. Het gaat dus om een verbindend initiatief, wat volgens mij toch nog een vijfde voordeel is."