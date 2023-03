Radicale klimaatactivisten en de kwaadste boeren: Nederland maakt zich op voor zware betogingsdag in Den Haag

De landbouwers waren oorspronkelijk van plan om met 5.000 tractoren naar Den Haag te komen, maar de organisatie kreeg van de gemeente maar toestemming om 2 tractoren in het Zuiderpark te zetten. "We gaan er ons waarschijnlijk aan houden. Anders gaat de politiek ons toch maar demoniseren. Maar het is best wel frappant", zegt Mark van den Oever van Farmers Defence Force aan de lokale Omroep West. De boeren zullen massaal met bussen en treinen naar Den Haag komen.

Ook het aantal demonstranten wordt beperkt tot 25.000, hoewel de organisatie inschat dat er mogelijk 50.000 of meer landbouwers naar Den Haag zullen komen. Vooral de omwonenden van het park hadden op die beperkingen aangedrongen. Er worden ook verschillende politici verwacht. Maar Caroline van der Plas, de leider van Boer Burger Beweging, komt dan weer niet ‘uit veiligheidsoverwegingen’. De politica werd ook in het verleden al geregeld bedreigd. Ze gaat de boeren van op afstand sturen.

De activisten van Extinction Rebellion zijn niet van plan om hun actie te verplaatsen en van blokkades af te zien. Ze zijn niet van plan om hier verder over in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag. Net als bij eerdere protestacties is de blokkade niet aangemeld bij de gemeente. "Dit is het gewoon wat ons betreft", zegt de organisatie bij Omroep West.

Ook bij de gemeente is het moeilijk om contact te leggen met de radicale groep: "Eerdere ervaringen met Extinction Rebellion waren slecht. Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie", klink het. Op de website van Extinction Rebellion staat nog steeds de oproep om zaterdag vanaf 12 uur de A12 te blokkeren. Woensdag heeft de afdeling uit Nijmegen zelfs een 'training tot geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid' georganiseerd, 'voor wie wil deelnemen aan acties waarbij de kans bestaat dat er arrestaties zijn'. Afwachten dus hoe hoog de gemoederen straks zullen oplopen.