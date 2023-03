Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Veel mensen hebben het moeilijk met hun niet-geleefde levens”

Tine heeft al jaren een vaste relatie waarin ze gelukkig is. Maar er zijn ook gevoelens voor een ander. “Sinds een jaar heb ik ontdekt dat een Duitse vriend die ik al jaren ken dezelfde gevoelens heeft als ik voor hem. Intussen ben ik nog altijd met mijn lief van toen samen, en hebben we 2 kindjes. Hij is een fantastisch vader, onze relatie is stabiel en voorspelbaar, en ik vind samenzijn met hem nog altijd heel waardevol.”

“Het contact met die Duitse vriend is heel intens en intiem. We chatten en bellen, maar hij is bang om elkaar te zien. Het zou het verlangen erger maken en hij wil geen ontrouw plegen. Ikzelf wil vooral een realitycheck, en ‘rode vlaggen’ bij hem ontdekken, want fantasie is altijd sterker dan realiteit. Onlangs heb ik het chatten toch stopgezet omdat het mentaal te zwaar werd, want er kwam maar geen ontmoeting. Hoe kan ik hem loslaten?”

Beluister - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Tine in "Nieuwe feiten"