Responsible Young Drivers leren jongeren hoe ze veilig met elektrische step moeten rijden

Het aantal ongevallen met elektrische steps stijgt, vooral in Brussel. In de eerste negen maanden van 2022 raakten in Brussel 567 elektrische stepgebruikers licht- of zwaargewond bij een ongeval. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2021, dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut VIAS. "Dat is de reden waarom wij onze simulator ook lanceren in een Brusselse school", zegt Adriaenssens.