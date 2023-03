Restauratiewerken militaire begraafplaats CWGC Leopoldsburg War Cemetery volop aan de gang

"In november zijn we gestart met de restauratiewerken op de militaire begraafplaats CWGC Leopoldsburg War Cemetery en we hopen die eind maart te kunnen afronden", zegt Kelly Pauwels, projectmanager bij Commonwealth War Graves Commission. Dat is een intergouvernementele organisatie die wereldwijd graven en gedenkplaatsen van militairen onderhoudt. "De belangrijkste werkzaamheden zijn het voegwerk, het betonwerk en het natuursteenherstel van de elementen. Aan de voorkant zullen we een natuurlijke omheining plaatsen om te vermijden dat dieren, zoals everzwijnen, de begraafplaats op kunnen."

De graven zelf worden om de 5 jaar geïnspecteerd door de Commonwealth War Graves Commission voor eventueel herstel. Twee jaar geleden is dat gebeurd in Leopoldsburg en dat is belangrijk. "Hier liggen namelijk veel gekende soldaten, zoals ook de schoonbroer van John F. Kennedy", aldus Pauwels.