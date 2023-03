Roger Dillemans, ererector van KU Leuven, wordt eerste ereburger van Bertem

Dillemans werd geboren in 1932 in Neerijse, een deelgemeente van Huldenberg, nabij Bertem. Hij studeerde rechten, notariaat en filosofie aan de KU Leuven, en vervolgde zijn studies later aan Harvard. Later doceerde hij aan de KU Leuven en aan King's College in Londen. Van 1985 tot 1995 was hij rector van de Leuvense universiteit, na eerst decaan te zijn geweest van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Onder meer voor zijn periode als rector werd hij al geëerd met het ereburgerschap van de stad Leuven.

Roger Dillemans richtte ook het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid op. Hij was bovendien voorzitter van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. "Ook lokaal was Roger Dillemans actief en aanspreekbaar", stelt de gemeente Bertem. "Als jonge professor was hij onder andere lesgever voor de gewestelijke sociale school. Hij heeft veel van onze inwoners met wijze raad geholpen." De negentigjarige Dillemans krijgt zijn ereburgerschap uitgereikt op zaterdag 11 maart om 11.00 uur in het gemeentehuis van Bertem.