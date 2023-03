Sint-Ferdinand uit Lummen begeleidt ex-gedetineerden met verstandelijke beperking

Die ondersteuning kan heel uitgebreid zijn. "We nemen de ex-gedetineerden letterlijk bij de hand om naar bepaalde instanties te gaan", gaat Vandevoort verder. "Dat kan gaan over het zoeken naar een woonst, naar werk of een dagbesteding. Niet iedereen kan lezen en schrijven en niet iedereen heeft de draagkracht om naar die instanties te gaan. En daar proberen wij bij te helpen. Daarnaast is ook het contact met familie en vrienden belangrijk."