1.000 jaar aan celstraffen, maar ook oplaaiend geweld: 2 jaar geleden kraakten Belgische speurders versleutelde berichten van drugscriminelen

Het is vandaag exact twee jaar geleden dat politie en gerecht in ons land een zware slag toedienden aan het drugsmilieu. Toen vielen speurders op 200 plaatsen in ons land binnen in een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad.

De politie had in de maanden ervoor kunnen meelezen in versleutelde telefoons van het bedrijf Sky ECC die criminele organisaties gebruiken om in het geheim te communiceren. In een klap beschikten ze zo over een miljard geheime conversaties. Speurders kregen informatie over drugdeals, uithalingen van cocaïne in de Antwerpse haven. Maar ze zagen ook beelden van gijzelingen en bedreigingen in het misdaadmilieu.

De balans na twee jaar oogt succesvol. "Naar arrestaties toe hebben we een 525 mensen voorgeleid bij de onderzoeksrechters", zegt Antwerps procureur Franky De Keyzer aan VRT NWS. "We hebben ook al een vrij pittig aantal uitspraken van de rechtbank, ongeveer een 25 waarbij een aantal honderden mensen zijn veroordeeld in eerste aanleg. Als je alles optelt, zitten we ongeveer op een kleine 1.000 jaar aan gevangenisstraffen."