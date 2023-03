Verkeershinder en sneeuwpret door hevige sneeuwval in West-Vlaanderen

“Het sneeuwt in heel Vlaanderen, maar vooral in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen sneeuwt het hard. Dat is de regio Tielt, Lichtervelde, Roeselare, Waregem, Kortrijk en Menen. We zien zowel op de snelwegen als op de kleinere wegen files tot een half uur. Tegen de middag schuift de sneeuwzone op naar het oosten en zijn we van de ergste sneeuwval verlost”, zegt Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie.