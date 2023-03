Spreeuwenvanger uit Maldegem moet ruim 15.000 euro betalen

De vogelvanger was duidelijk geen amateur. Hij gebruikte een groot dubbel slagnet en lokvogels aan een touwtje, en hij had een camera geïnstalleerd om de vangst te volgen. De man verklaarde dat hij de vogels uitdeelde aan familie en anderen, en in de diepvries van een vriend werden nog eens 64 spreeuwen aangetroffen.

Omdat de beklaagde over een blanco strafblad beschikte, kreeg hij een werkstraf opgelegd van 120 uur in het kader van natuurbeheer. De rechtbank oordeelde dat een bedrag van 15.400 euro, ofwel 200 euro per spreeuw, een "passende compensatie voor het herstel van de natuurschade" was. Het bedrag werd toegekend aan het MINA-fonds, het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur dat gedeeltelijk gespijsd wordt met ontvangsten van milieuheffingen en -boetes. De man kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.