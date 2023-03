Steeds vaker grote zwermen kauwen in de stad: "Hebben zich perfect aangepast aan de vermenselijking van de natuur"

“Naast de kraaiachtigen zijn enkel de primaten hiertoe in staat. Heel vaak ook zie je dat kraaiachtigen noten laten vallen op de weg, en ook dat is een mooi staaltje van hoe uitgekiend ze zijn. Die noten vallen daar niet toevallig. Ze rekenen erop dat er een auto over zal rijden om de noten te kraken voor hen. Meer nog, ze laten die noten bewust vallen boven een oversteekzone. Als het rood is voor de voetgangers, rijden de auto’s erover. Als het groen wordt, kunnen de kauwen ongestoord de inhoud van het nootje gaan halen.”

Terug naar de zwermen kauwen bij valavond. Ook die samenkomst heeft een functie. “Kauwen zijn monogaam, maar in groep is het veiliger: door samen te overnachten, vormen ze elkaars bescherming. Daarnaast is het ook een moment om informatie uit te wisselen. Dat doen de kauwen door elkaar te observeren. Als ze zien dat een andere kauw die dag blijkbaar goed gegeten heeft, een bollere maag heeft, dan zullen ze hem de volgende dag volgen om te zien waar hij dat eten gevonden heeft.”