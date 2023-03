Meer dan een op de zes treinen vertraagd of afgeschaft in februari

De stiptheidscijfers werden gepubliceerd op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel. Daaruit blijkt dat in februari 86,2 procent van de binnenlandse reizigerstreinen op tijd of met een vertraging van maximaal zes minuten aankwam in Brussel of het eindstation. Een jaar eerder was dat nog 91,1 procent.