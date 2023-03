Supporters KAA Gent zamelen genoeg geld in voor 2 wooncontainers in Gents nooddorp in Turkije

Donderdagavond wordt het geld overhandigd in de Ghelamco Arena, vlak voor de heenmatch tegen het Turkse Basaksehir, in de achtste finales van de Conference League. "En dat wordt een symbolische avond die we in het teken willen zetten van solidariteit", zegt Beelaert. "Vanuit de verschillende supportersverenigingen zullen initiatieven komen om de slachtoffers van de aardbevingen te gedenken. Zoals velen weten, herdenken we in de 52e minuut van elke thuiswedstrijd onze overleden kameraden door "Mia" te zingen van de Gentse groep Gorki. Dan gaan de lampjes van de GSMs de lucht in. Dat zal nu ook gebeuren in het teken van de aardbeving. Maar al in de 4de minuut doen we het ook samen met de Turkse supporters, om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te gedenken. Dat zal, laat ons hopen, een uniek verbindend moment zijn van alle supporters samen, waarbij de sportieve rivaliteit even opzij gezet kan worden, om samen solidair te zijn", besluit Beelaert.