Tiener krijgt 20 maanden cel voor gewapende afpersing in Waalborrepark in Asse

Het slachtoffer deed aangifte bij de politie en kon in een fotoboek drie verdachten aanduiden. Kort nadien slaagde de politie er ook in om de gestolen smartphone te lokaliseren. Het toestel bleek in het bezit te zijn van de moeder van de 19-jarige verdachte.

De jongeman daagde niet op voor zijn proces en werd dan ook bij verstek veroordeeld. De beklaagde, die in het verleden al door de jeugdrechtbank veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, kreeg een effectieve celstraf van 20 maanden opgelegd.