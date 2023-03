Ticketverkoop voor beklimmen van de toren van de kathedraal in Antwerpen is begonnen, goed voor 515 trappen

Voor de beklimming in de toren begint, is er eerst nog een korte rondleiding in Museum Vleeshuis. Tijdens die rondleiding krijg je uitleg over de geschiedenis van de toren en leer je hoe de grote bronzen klokken gemaakt worden. Na de rondleiding door het museum, start de beklimming van de toren. Onderweg stopt de gids een aantal keren om informatie te geven over de 11 grote luidklokken en de 49 beiaardklokken. Op die momenten kan je ook even op adem komen.