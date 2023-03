Tram 1 rijdt in Gent nog zeker drie jaar wat trager in Wondelgem door slecht wegdek

De tram op lijn 1 zal in Gent nog tot de zomer 2026 trager moeten rijden op een traject in Wondelgem. Het wegdek rond de tramsporen is in te slechte staat om de gewone snelheid aan te houden. Vlaanderen start met een studie om het traject aan te passen. Daarna komen er werken, die zullen over drie jaar afgerond zijn.