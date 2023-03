Trammuseum in Schepdaal zoekt dringend extra vrijwilligers

"Het trammuseum van Schepdaal is wellicht het oudste in zijn soort in België en bij uitbreiding in Europa", zegt Philippe De Bruycker. "Ons kader, een oud gerestaureerd tramstation is uniek. Wij zijn erkend als industrieel erfgoed en geraken door de sociale media stilaan wereldwijd bekend. We kregen zelfs al bezoekers uit Zuid-Amerika over de vloer. Er lopen geregeld ook vragen binnen voor fotosessies van modellen, communicanten en huwelijken. Ook dat vraagt telkens begeleiding. Dat kunnen we niet volhouden met een tiental mensen", vreest De Bruycker.