Urenlang verkeershinder in Hofstade omdat buschauffeur zich vastrijdt

In Hofstade, deelgemeente van Aalst, was er vanmorgen urenlang verkeershinder tijdens de ochtendspits. Een bus van De Lijn kwam vast te zitten in de modder doordat de chauffeur een draaimanoeuvre uitvoerde en dat verkeerd uitdraaide, letterlijk dan. De bus kwam vast te zitten ter hoogte van het kruispunt van de Steenweg naar Oudegem en de Aldegondisstraat in Hofstade. De passagiers moesten overstappen op een andere bus.

Na enkele uren raakte de bus uit haar benarde positie, maar daarna duurde het nog tot de middag voor de files en verkeershinder in beide richtingen opgelost raakten.