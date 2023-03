11 meldingen uit provincie Antwerpen over valse advertenties waarbij huisdieren worden verkocht

De FOD Economie zegt dat ze elke melding die binnenkomt, onderzoekt. "We bekijken telkens of er effectief sprake is van een overtreding", legt Meurisse uit. "Als dat zo is, kunnen we beslissen om een onderzoek te openen. Zo kunnen we nadien de overtreders een waarschuwing geven of hen een sanctie opleggen." Daarnaast kan de Inspectie ook beslissen om het dossier aan het parket over te dragen.