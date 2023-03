Vandalen richten opnieuw vernielingen aan in Glabbeek, burgemeester belooft extra camera's

Burgemeester Reekmans is woedend: "Er lijkt maar geen einde te komen aan dit aanhoudende vandalisme in ons dorp waarmee enkele onnozelaars gestart zijn na de coronaperiode. Het herstellen van al deze zaken kost de gemeente enorm veel geld. Daarom moeten we als gemeentebestuur nu drastische maatregelen nemen en permanente camerabewaking plaatsen op heel wat publieke locaties."

Glabbeek plaatste al camera’s op het terrein van de gemeenteschool en er komen er ook op de volledige site van het gemeentelijk domein in de omgeving van Hangaar 44 en op de site van het gemeentehuis en jeugdhuis Bunker. "Maar ook op de gemeentelijke speeltuinen in de deelgemeenten en het skatepark zijn we genoodzaakt camerabewaking te gaan plaatsen. Het was absoluut niet onze bedoeling het dorp vol met camera’s te hangen, maar doordat de kostprijs van al dit vandalisme fors blijft oplopen, moeten we wel drastisch investeren in camerabewaking", stelt de burgemeester.