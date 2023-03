Veel vrouwelijke artiesten op de affiche? Gladiolen en Maanrock spelen het wel klaar

Geens geeft toe dat Gladiolen niet altijd zo'n goed genderevenwicht vond. "Het is eerder historisch gegroeid in de muziekwereld. Mannelijke artiesten en zangers stapten in het verleden misschien sneller in het wereldje of kregen sneller succes. Gelukkig zien we de laatste jaren een kentering. Steeds meer meisjes en vrouwen nemen een microfoon of gitaar vast of kruipen achter een drumstel. Zo gooien ze ook steeds vaker hoge ogen in wedstrijden zoals De Nieuwe Lichting of Humo's Rock Rally."