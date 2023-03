Stad Antwerpen verbiedt het uitdelen van commerciële flyers

Er komt geen totaalverbod op flyers. Het verbod gaat specifiek over flyers met een commercieel of promotioneel doel. Dat zijn de flyers die het vaakst op de grond belanden. "Flyers die evenementen ondersteunen of extra informatie geven zoals programmaboekjes mogen wel nog uitgedeeld worden", zegt van Doesburg. "Ook flyers aanbieden via een standje is nog toegestaan, omdat mensen zelf kiezen of ze een flyer nemen of niet."