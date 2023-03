Raadkamer Leuven wil verdachte van drievoudige moord in Kessel-Lo vrijlaten, parket gaat in beroep

Twee dagen na de feiten, op 13 juni, werden bij twee huiszoekingen in het Leuvense twee personen opgepakt voor verhoor, maar die twee mensen werden nog dezelfde dag vrijgelaten en niet in verdenking gesteld. Begin augustus werd dan een huiszoeking uitgevoerd in een andere woning in de Zavelstraat, en werd de 23-jarige bewoner van dat pand meegenomen voor verhoor. Ook bij de ouders van de man werd een huiszoeking uitgevoerd. De twintiger werd toen ook verhoord, maar na dat verhoor opnieuw in vrijheid gesteld.

Op 15 september werd dezelfde 23-jarige man dan opnieuw opgepakt, en ditmaal onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. Eind november werd de man al door de kamer van inbeschuldigingstelling onder elektronisch toezicht geplaatst. Voor de raadkamer hoeft deze enkelband nu ook niet meer. Het parket denkt daar anders over.