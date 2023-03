Verontwaardiging over racistisch briefje aan jonge moslimvrouw in Ekeren: "Ronduit schandalig, we kunnen dit niet tolereren"

"Ik val eerlijk gezeg van m'n stoel bij het lezen van die brief, dit is absoluut niet de warmte waar Ekeren voor staat", reageert de Ekerse districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). "Ik ben historicus met een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Dit doet me wat denken aan mensen die toen briefjes schreven naar de Duitse bezetter om verzetsmensen te verklikken", zegt hij stellig. "Dat anno 2023 iemand het in z'n hoofd haalt om zo'n briefje te schrijven gaat er bij mij niet in. Het is enorm laf, zeker omdat het anoniem is."