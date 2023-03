Vijf maanden cel en 70.000 euro boete voor zwartrijder uit Waregem die conducteur slaat

De zwartrijder werd in 2018 betrapt door de conducteur, samen met een andere persoon. "Ze speelden luide muziek af en zaten in eerste klasse", vertelde de advocaat van de conducteur daarover op het proces. "Bij controle bleek dat ze enkel een Railpass bijhadden die niet ingevuld was."

De conducteur rekende de twee elk een ticket van 2,80 euro aan. "Zelfs goedkoper dan hadden ze hun lijntjes op de Railpass ingevuld", volgens de conducteur. Ze beloofden hun tickets op het perron in Kortrijk te betalen, maar ze vluchtten weg. De man uit Waregem had eerst al twee keer in het gezicht van de conducteur gespuwd.

De conducteur zette de achtervolging in en hij kreeg een harde vuistslag tegen zijn slaap. Hij was meteen buiten westen, liep hersenschade op en was maandenlang arbeidsongeschikt, tot in februari 2019. Hij is voor 12 procent blijvend arbeidsongeschikt en heeft een posttraumatisch stressyndroom.