40 procent meer nachtelijke weekendongevallen in provincie Antwerpen in 2022: aantal dodelijke slachtoffers verdubbeld 

"Mensen die zware verwondingen oplopen, kunnen hier in het revalidatieziekenhuis gelukkig behandeld kunnen worden door zeer gepassioneerde mensen", gaat De Keyzer verder. "Maar ook voor de familie en diegene die het ongeluk veroorzaakt, is het dramatisch. De daders kiezen er natuurlijk wel voor om drugs te nemen en achter het stuur te gaan zitten. Die gaan we uiteraard vervolgen, maar de maatschappelijke ravage is gigantisch. Wij kunnen ons best blijven doen, maar het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Spreek de mensen in je omgeving aan als je weet dat ze drugs gebruiken. Wijs ze op hun verantwoordelijkheid. Dat is de enige manier om er samen iets aan te doen."