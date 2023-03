Vooruit en Open VLD in Gent trekken samen naar de kiezer als "VOOR GENT"

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ging Vooruit in Gent nog samen met Groen naar de kiezer. Maar die relatie is in de voorbije jaren bekoeld. Door zijn sterke score in 2018 kon Groen veel eigen accenten leggen in het stadsbestuur.

Vooruit wil naar eigen zeggen een beleid dat haalbaar en betaalbaar is voor mensen met een gewone portemonnee. Zo willen ze geen uitbreiding van de lage-emissiezone, en daarmee staan ze lijnrecht tegenover Groen.