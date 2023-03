Geen PFAS in vroegere brandweerkazerne van Tienen, preventiemaatregelen worden opgeheven

Op de site van de vroegere brandweerkazerne (nu het postkantoor) in de Academiestraat in Tienen is er niets verdachts gevonden na een PFAS-onderzoek. Na de PFAS-problematiek in Zwijndrecht werden er risicolocaties in Vlaanderen aangeduid die onderzocht moesten worden. De vroegere brandweerkazerne was er één van en daarom werden er preventiemaatregelen genomen. Deze worden opgeheven omdat de site niet langer als PFAS-verdacht wordt beschouwd. Zo vroeg het Agentschap Zorg en Gezondheid bijvoorbeeld om geen putwater te gebruiken als drinkwater of om geen eigen gekweekte groenten te eten.