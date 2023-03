Vrouwen mogen nog maar 25 jaar met de trein rijden: “Begindagen waren voor mij niet evident”

25 jaar geleden, in april 1998, wierf vervoersmaatschappij NMBS voor het eerst vrouwelijke treinbestuurders aan. Dat was toen pas mogelijk na een wetswijziging, die ervoor zorgde dat vrouwen onder dezelfde voorwaarden als mannen nachtwerk konden doen. Nachtwerk is in principe verboden in België. Al zijn er uitzonderingen en die zijn sinds 1998 voor mannen en vrouwen gelijk.