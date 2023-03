Actie vrouwenafdeling CD&V in Eeklo: "De twee openbare toiletten in de stad moeten blijven"

Eeklo is niet zeker of het de openbare toiletten zal houden. Het onderhoud ervan kost veel geld, zeker na het vandalisme dat er onlangs was. "Openbare toiletten zijn niet zo dikwijls te vinden in steden en gemeenten, maar ze zijn zeker belangrijk", vervolgt Bodurri, "niet alleen voor vrouwen. Ze geven meer levenskwaliteit en zelfstandigheid aan iedereen die Eeklo bezoekt om te winkelen of om aan cultuur te doen. En dan zijn er ook nog de ruim 20.000 inwoners. Volgens ons zijn die toiletten voor iedereen dus wel degelijk belangrijk, en de moeite om ervoor te betalen."



De actievoersters gaven de luisterende passanten een zakje cadeau. "Daarop staat een oranje stempel met onze boodschap op, en er zit een rol wc-papier in. Ze waren enthousiast en positief", besluit Eglantina Bodurri van Vrouw en Maatschappij.