Russische Wagnergroep claimt controle over oosten van Bachmoet, moeder van Wagnerbaas wint EU-rechtszaak

Dat moet voor de leider van de Wagnergroep Jevgeni Prigozjin hét signaal geweest zijn om de overwinning op het oosten van de stad te claimen. Op sociale media verkondigde hij dat zijn troepen "het volledige oosten van Bachmoet" in handen hebben. De strijd in en rond Bachmoet is al erg lang bezig. Het zijn de langste en de hevigste gevechten sinds de inval van Rusland in Oekraïne.

Volgens de NAVO-baas Jens Stoltenberg zal het alvast niet lang meer duren voor Bachmoet valt. Dat zal volgens Stoltenberg "in de komende dagen" gebeuren.