Werken vernieuwing Rijksweg Lanklaar maandag van start

“De vernieuwing van de Rijksweg tussen de Boslaan en Rachels is een groot en ingrijpend project dat enkele jaren in beslag zal nemen. Door in fases te werken, milderen we de hinder. De werkzone wordt immers stuk na stuk telkens zo beperkt mogelijk gehouden, om zowel de doorstroming voor het verkeer als de hinder voor de omwonenden te beperken”, vertelt Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open VLD). “Eerst worden de nutsleidingen in de bermen ongeveer een jaar lang vernieuwd, met enkel plaatselijk hinder. Daarna vernieuwen we de Rijksweg in rijrichting van Maasmechelen in verschillende delen. Daarna volgt rijrichting van Maaseik. Ten slotte vormen we het kruispunt met Rachels om tot een keerpunt.”