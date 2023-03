Mollenvanger uit Malderen vindt opnieuw erg zeldzame witte mol: "Deze keer laat ik hem opzetten" 

Kurt Bellon is mollenvanger van beroep. Hij moet er dagelijks tientallen vangen en heel af en toe komt hij een albino-exemplaar tegen. "Dat is het afgelopen anderhalf jaar drie keer gebeurd, maar dit is echt een heel mooi exemplaar. Deze keer had ik prijs in Buggenhout. Hij was nog maar net dood en voelde zelfs nog een beetje warm aan", legt Kurt uit. Ik heb hem thuis meteen in de diepvriezer gestoken en heb een taxidermist opgebeld. Hij gaat het dier nu mooi opzetten en daarna krijgt hij een plekje bij mij thuis."