Zelzate wil alleen nog geparkeerde vrachtwagens langs R4 waar het veilig is

Zelzate wil werk maken van veiliger fietsverkeer langs de R4. Nu staan daar vaak vrachtwagens geparkeerd op plekken waar het eigenlijk niet veilig kan omdat ze deels op het fietspad staan. Samen met de wegbeheerder van de R4, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), heeft de gemeente een plan opgesteld om met paaltjes en wegmarkeringen parkeren onmogelijk te maken. Ook plaatsen waar de geparkeerde vrachtwagens directe inkijk hebben bij buurtbewoners, of waar draaiende motoren voor lawaaioverlast zorgen, zullen verdwijnen. Zo'n 50 parkeerplaatsen blijven behouden.

Het probleem van gevaarlijk geparkeerde vrachtwagens langs de R4 in Zelzate is geen recent fenomeen. De vlakbij gelegen haven zorgt voor heel wat vrachtverkeer en in de wijde omgeving is er geen georganiseerd parkeerterrein. Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit): "Ik heb er alle begrip voor dat vrachtwagenchauffeurs ergens moeten kunnen staan en overnachten, maar het zijn er intussen zodanig veel geworden en ze staan op plaatsen waar ze het onveilig maken voor zwakke weggebruikers. Daarom hebben we er samen met het AWV voor gekozen om een aanzienlijk aantal locaties anders te gaan inrichten zodanig dat het voor vrachtwagens onmogelijk wordt er te parkeren."