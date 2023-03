Zonnepanelen op zee komen dichterbij: testinstallatie deze zomer voor kust Oostende

De bedrijven zijn enthousiast dat de testfase een tussenstap is en dat de zonnepanelen op zee er zeker zullen komen. "Op basis van de technologie en het onderzoek zijn wij zeker dat het gaat lukken om zonnepanelen op zee te installeren. Een termijn kunnen we daar niet op plakken, maar het zal eerder kort zijn. In eerste instantie zouden de panelen bij de windmolenparken op zee kunnen geplaatst worden omdat de infrastructuur daar voorhanden is, maar in principe is het overal in de zee mogelijk."