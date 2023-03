Ambtswoning Vlaams minister-president Jan Jambon besmeurd met menselijke uitwerpselen

Het Errerahuis in Brussel is de ambtswoning van de minister-president van Vlaanderen - nu is dat Jan Jambon (N-VA) - en wordt vaak gebruikt voor officiële ontvangsten en gelegenheden van de Vlaamse regering. Het gebouw werd vandaag besmeurd met menselijke uitwerpselen. Op verschillende plekken op de gevel waren er uitwerpselen uitgesmeerd, en in de buurt werd een zak met nog meer uitwerpselen aangetroffen.