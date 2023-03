Vluchtelingenwerk Vlaanderen twijfelt aan impact federaal asielakkoord: "Op korte termijn geen oplossingen"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft het over "een belangrijke stap naar een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid". Maar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat al meermaals aan de alarmbel heeft getrokken over de zorgwekkende situatie waarin mensen die asiel aanvragen in ons land verkeren, stelt zich vragen bij de impact die dit akkoord zal hebben.