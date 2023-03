Auto uitgebrand in Deurne: hoge vlammen tot aan de dakgoot

Vannacht rond halfdrie is in Deurne een auto uitgebrand die voor een garagepoort geparkeerd stond in de Jeroom Beckstraat, in de buurt van de Bosuil. Een patrouille van de politie ontdekte de brand. De vlammen sloegen hoog uit, waardoor er schade is aan een garagepoort en een dakgoot. De auto is volledig uitgebrand. Er zijn geen gewonden.