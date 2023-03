Boorwerken groot warmtenetwerk gestart in Brugge: "135 woningen verwarmen en verkoelen met groene stroom"

In de historische binnenstad van Brugge zijn de boorwerken gestart voor het grootste energieveld van West-Vlaanderen. Op die plek worden 135 woningen gebouwd, vooral appartementen. Geen enkele woning zal fossiele brandstof nodig hebben, want verwarmen of afkoelen zal gebeuren via warmte die diep vanuit de grond wordt gehaald. Het project moet af zijn binnen een kleine drie jaar.

Er wordt geboord tot op 150 meter diep, daar zullen ze een ondergronds reservoir voor aardwarmte aanleggen. "Elke woning heeft een individuele warmtepomp", legt Steven Langenaken, project manager van Steenoven uit. "Het gesloten netwerk, dat verbonden is met het reservoir, brengt dat water van 13 graden binnen in de appartementen. Via een warmtewisselaar wordt het elektrisch verder opgewarmd tot 40 graden voor vloerverwarming en nog iets warmer voor sanitair. Dat gebeurt allemaal met groene stroom."