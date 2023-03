Stad Antwerpen plant dit jaar nog 6 hectare nieuwe bomen: "Natuurlijke airco is belangrijk"

In Wilrijk is de stad Antwerpen donderdag begonnen met het aanplanten van 5000 bomen. Het nieuwe bos komt in voormalig landbouwgebied dat het stadsbestuur speciaal voor de aanleg kocht. "We zijn een heel dichtbebouwde stad, dus het is een grote uitdaging om bossen te kunnen planten. We hebben niet zomaar openliggende gronden die klaar liggen om beplant te worden", zegt schepen van Groen Els van Doesburg (N-VA). "We gaan echt op zoek naar stukken grond waar we nog bos van kunnen maken. Daar krijgenwe binnenkort trouwens een Europese prijs voor."