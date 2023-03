Brand in woonzorgcentrum in Evere: 17 personen bevangen door rook, 2 naar ziekenhuis

In totaal waren zeventien personen bevangen door de rook. Vijftien van hen konden ter plaatse verzorgd worden in een vooruitgeschoven medische post, de twee anderen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

"Het gaat om iemand van het personeel en een inspecteur van de lokale politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node)", aldus de brandweerwoordvoerder. "We willen hen expliciet bedanken voor hun hulp en wensen hen een spoedig herstel toe." In totaal zijn twee kamers onbewoonbaar door de brand. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.