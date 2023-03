CHECK: 56% of 79%? Hoeveel aandeel heeft de landbouw in het stikstofdossier nu echt? 

Michael Verhamme, woordvoerder van de VMM legt uit dat het Krokusakkoord spreekt over stikstofneerslag of -depositie. Dat is voor alle duidelijkheid iets anders dan de stikstofuitstoot of stikstofemissie. Met stikstofneerslag bedoelen we het neerslaan van ammoniak en stikstofoxiden in natuurgebieden. De uitstoot is het stikstof dat in de lucht terecht komt. Het politiek beleid is er vooral op gericht om die uitstoot te verminderen aangezien de neerslag dan sowieso volgt. De neerslag heeft vooral een effect op de planten en biodiversiteit, terwijl de uitstoot meer op de menselijke gezondheid speelt.

Ammoniak, een schadelijke stikstofbinding die vooral bij landbouw voorkomt, heeft de eigenschap dicht bij de bron van uitstoot neer te komen en heeft lokaal dus een hoge stikstofneerslag.

Kijken we naar de stikstofuitstoot, dan zien we inderdaad dat de landbouw ongeveer 56,4 procent voor zijn rekening neemt.