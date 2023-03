CVO Vitant in Antwerpen viert 5 jaar Opstap: Nederlands én middelbaar diploma voor jongvolwassen, anderstalige nieuwkomers

"Onze cursisten zijn 18 en ouder. Als ze gewoon naar de middelbare school zouden gaan, komen ze in een derde of vierde jaar terecht tussen veel jongere leerlingen. Dikwijls komen ze daar ook niet in de richting van hun keuze terecht en vallen ze ontmoedigd uit", zegt Annemie Baeyens, opleidingscoördinator bij CVO Vitant.

"Bij ons zitten ze tussen leeftijdsgenoten en kunnen ze min of meer de richting volgen die ze willen. Zo geven we onder meer administratieve opleidingen, transport en logistiek medewerker en boekhouden, wat heel populair is. Maar een echte meerwaarde bij ons is ASO. Die opleiding is voor hen in het reguliere onderwijs dikwijls niet haalbaar, omdat hun Nederlands nog niet goed genoeg is."