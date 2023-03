Eensgezinde meerderheid verdedigt asielakkoord in Kamerdebat, N-VA en Vlaams Belang willen dat opsluiten minderjarigen mogelijk blijft   

De Moor maande Francken tijdens het debat aan tot kalmte en repliceerde dat hij er als staatssecretaris zelf nooit in is geslaagd om de wet aan te passen om opvang in tijd te beperken. Over het opsluiten van kinderen was ze stellig: “We sluiten geen kinderen op en verankeren dat nu ook in de wet zodat het in de toekomst niet meer kan. We hebben daar alternatieven voor en breiden dat nu ook. We verdubbelen het aantal open woonunits waar families kunnen verblijven ter voorbereiding van een repatriëring naar het herkomstland.”