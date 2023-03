Dierenasiel uit Oostende krijgt steun van Jacky Lafon: deel van opbrengst ticketverkoop gaat naar Blauwe Kruis

Lafon bracht een groot deel van haar leven door in Oostende en ze is ook een echte dierenvriend. "Vier keer nam ik een hondje uit het asiel en dat is nodig. Veel mensen laten het asiel links liggen als ze een dier in huis nemen. Ik wil op die manier nog eens de aandacht op alle dierenasielen in het land vestigen. Hondjes en katten horen niet in het asiel thuis. Ze zouden allemaal een warme thuis moeten krijgen."