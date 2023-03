Drie woonzorgcentra in Mechelen krijgen om de twee weken een hond op bezoek: "Zorgt voor geluksmomentjes"

"Vanuit onze ervaring in wzc Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver hebben we gemerkt wat voor vreugde en energie zo'n hond binnenbrengt. De ouderen kunnen hem knuffelen, er een wandeling mee gaan maken en er worden allerlei activiteiten georganiseerd met de hond. Zo was er een demente bewoner die zelfs de naam van de hond nog wist, hoewel die maar om de twee weken langskwam." Bovendien zet zo'n hond de bewoners aan om verhalen over hun huisdieren van vroeger te vertellen en krijgen ze zo een extra band.