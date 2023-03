Een kwart minder duiven in Genk dankzij anticonceptievoeder

De resultaten na een jaar zijn goed, zegt schepen van dierenwelzijn Anniek Nagels (CD&V). "Op de ene locatie merkte we een daling van 28 procent, op de andere een afname met 24 procent. Maar de laatste tijd merken we dat de populatie niet meer afneemt". En dat is volgens de schepen te wijten aan enkele inwoners die de duiven op die twee plekken blijven voederen. De stad gaat nu proberen te achterhalen wie die mensen zijn en ze dan te overtuigen om de duiven niet meer te voederen of dat te doen met het anticonceptievoeder. "Aan beboeten denken we nog niet, eerst kiezen we voor de dialoog", zegt de schepen.

Het voederproject zal worden voortgezet. Aan andere locaties denkt het stadsbestuur voorlopig niet.