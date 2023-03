Eén op de drie LGBTI+-mensen ondervindt fysiek geweld: "Overheden moeten dringend iets doen"

Dat is de boodschap van Cavaria, de Gentse organisatie die de belangen behartigt van de LGBTI+gemeenschap. "We vragen alle overheden om massaal in te zetten op informeren en sensibiliseren. Want ons land doet het wel goed op het vlak van de wettelijke aanvaarding van onze gemeenschap", zegt Eef Heylighen van Cavaria. "We hebben bijna gelijke rechten als iedereen, maar er is nog veel werk voor de sociale aanvaarding en maatschappelijke gelijkheid. En dat moet in het werkveld van alle domeinen, zoals welzijn, de werkvloer, de school, de sociale omgeving enz. Als kinderen of jongeren op school gepest worden om hun geaardheid of gender, kan dat komen van andere leerlingen, maar ook van leerkrachten en directies. Mensen op school moeten hierin opgeleid worden, ze moeten grip kunnen hebben op en kennis meekrijgen over LGBTI+thema's. Ook de directe sociale omgeving moet hierin aan bod komen", vervolgt Heilighen, "want vier op de tien mensen zeggen de daders van het fysiek geweld te kennen."