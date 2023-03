Expert Jason Stearns: "België is medeplichtig aan het aanhoudende conflict in Oost-Congo"

Het boek van Jason Stearns is op het eerste gezicht weinig hoopgevend. Maar in het laatste hoofdstuk legt hij de toekomst in handen van de jongere generatie Congolezen die moedig genoeg zijn om voor verandering te gaan. Zij pikken de corruptie en verduistering niet meer. Zij wagen hun leven en schudden via sociale media het geweten van de Congolese medeburgers en van de internationale gemeenschap.

Stearns vindt dat wij, donorlanden, al genoeg hebben verprutst door inschattingsfouten en nu de Congolezen zelf moeten toelaten om de echte democratie af te dwingen. "De Verenigde Staten hebben meteen huidig president Félix Tshisekedi omarmd als "minste kwaad", hoewel die in 2018 de verkiezingen niet had gewonnen. België is daarin meegegaan. Dat was fout. De Congolese kiezers hebben de buik vol van hun leiders, maar zijn wel erg gehecht aan de democratie. Laten we onze handen afhouden van dat proces en de jonge briljante voortrekkers steunen die die droom ondanks enorme uitdagingen willen waarmaken."